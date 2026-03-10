Boga sta convincendo tutti, il riscatto ora è possibile: contatto tra la Juventus e l’entourage

Approdato alla Juventus lo scorso 1° febbraio, nel corso delle battute finali della sessione invernale di calciomercato, Jeremie Boga ha impiegato pochissimo tempo a guadagnarsi il suo spazio in bianconero.
Nonostante fosse reduce da un periodo al Nizza nel quale non aveva visto molto il campo e fosse reduce da uno stop che perdurava da fine novembre, ha subito trovato la giusta condizione, riuscendo a ripagare la fiducia riposta in lui da Luciano Spalletti, con ottime prestazioni.
Prove così conviventi che, come riportato da Romeo Agresti sul suo canale YouTube, la Juventus sta già prendendo in considerazione il riscatto del suo cartellino.