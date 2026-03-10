Boga sta convincendo tutti, il riscatto ora è possibile: contatto tra la Juventus e l’entourage

Jeremie Boga fin qui non ha deluso le aspettative quando è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti, ha anzi spesso dato un contributo importante sia in termini di prestazione che di goal.

Ha esordito in campionato fornendo un assist per Kalulu contro la Lazio, trovando poi uno spazio via via sempre maggiore, sebbene sempre da subentrante.

Sul campo della Roma, il successivo 1°, ha poi segnato il suo primo goal in bianconero, che è stato poi bissato meno di una settimanali tardi quando la Juve si è imposta per 4-0 sul Pisa.

In generale, contando tutte le competizioni, ha sin qui collezionato 7 presenze, per un totale di 197’ di gioco, in bianconero, accompagnate dunque da due reti ed un assist.