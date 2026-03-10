Goal.com
Leonardo Gualano

Boga sta convincendo tutti, il riscatto ora è possibile: contatto tra la Juventus e l’entourage

La Juventus sta iniziando a pensare al riscatto di Jeremie Boga: le cifre dell’eventuale operazione con il Nizza.

Approdato alla Juventus lo scorso 1° febbraio, nel corso delle battute finali della sessione invernale di calciomercato, Jeremie Boga ha impiegato pochissimo tempo a guadagnarsi il suo spazio in bianconero.

Nonostante fosse reduce da un periodo al Nizza nel quale non aveva visto molto il campo e fosse reduce da uno stop che perdurava da fine novembre, ha subito trovato la giusta condizione, riuscendo a ripagare la fiducia riposta in lui da Luciano Spalletti, con ottime prestazioni.

Prove così conviventi che, come riportato da Romeo Agresti sul suo canale YouTube, la Juventus sta già prendendo in considerazione il riscatto del suo cartellino.


    LA FORMULA DELL’APPRODO ALLA JUVE

    Come detto, Jeremie Boga è approdato alla Juventus nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale.

    Il club bianconero ha chiuso l’operazione con il Nizza sulla base di un prestito accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 4,8 milioni di euro pagabili in due esercizi.

  • UN RENDIMENTO ALTAMENTE POSITIVO

    Jeremie Boga fin qui non ha deluso le aspettative quando è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti, ha anzi spesso dato un contributo importante sia in termini di prestazione che di goal.

    Ha esordito in campionato fornendo un assist per Kalulu contro la Lazio, trovando poi uno spazio via via sempre maggiore, sebbene sempre da subentrante.

    Sul campo della Roma, il successivo 1°, ha poi segnato il suo primo goal in bianconero, che è stato poi bissato meno di una settimanali tardi quando la Juve si è imposta per 4-0 sul Pisa.

    In generale, contando tutte le competizioni, ha sin qui collezionato 7 presenze, per un totale di 197’ di gioco, in bianconero, accompagnate dunque da due reti ed un assist.

  • IL CONTATTO CON L’ENTOURAGE

    Come svelato da Romeo Agresti, c’è stato un contatto tra i dirigenti della Juventus e l’entourage di Boga.

    Una telefonata attraverso la quale si è voluta esprimere la soddisfazione per le prestazioni del giocatore che è entrato subito benissimo nei meccanismi della squadra bianconera.

    VERSO IL RISCATTO?

    La Juventus è riuscita a chiudere con il Nizza un’operazione estremamente vantaggiosa dal punto di vista economico.

    Si è assicurata Boga in prestito gratuito e sapendo che il riscatto richiederà un esborso assolutamente alla portata.

    La fase finale della stagione sarà decisiva per il futuro dell’esterno offensivo classe 1997, ma intanto il club bianconero è convinto della bontà della formula e il riscatto è stato già preso in considerazione. 

