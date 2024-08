Biglietti Napoli-Modena di Coppa Italia: quando escono, data, orario, prezzi e dove comprarli

Tutte le informazioni sui biglietti di Napoli-Modena di Coppa Italia, prima partita ufficiale dell'era Conte: quanto costano e dove comprarli.

Debutto ufficiale nella stagione 2024/2025 per il nuovo Napoli di Antonio Conte.

Il disastroso decimo posto ottenuto lo scorso anno costringe gli azzurri a iniziare in largo anticipo il proprio cammino in Coppa Italia, affrontando il Modena in partita secca allo stadio 'Diego Armando Maradona' per i trentaduesimi di finale del torneo nazionale.

Quando escono i biglietti di Napoli-Modena? Quanto costano? Come comprarli? Di seguito tutte le informazioni su data, orario, prezzi e modalità d'acquisto dei tagliandi.