Beto o Pellegrino, chi gioca nella Fiorentina: Vanoli riparte col dolce dubbio

D’altra parte, chi scalpita è Beto. Il portoghese ha faticato in avvio di campionato, con una condizione non perfetta a pesare sulle sue spalle. Le prestazioni in Nazionale, però, hanno certificato che, in realtà, la forma è in netta ascesa e le sue caratteristiche offrono a Vanoli una variante tattica diametralmente opposta a quella di Pellegrino. Beto è un attaccante marcatamente verticale, devastante quando può aggredire la profondità e sfruttare la sua velocità nei ribaltamenti di fronte, in una squadra che ha già dimostrato di fare benissimo questo fondamentale.