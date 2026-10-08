Beto o Pellegrino, chi gioca nella Fiorentina: Vanoli riparte col dolce dubbio

Con la pausa Nazionali ormai terminata, in casa Fiorentina si riaccendono i riflettori su uno dei duelli più affascinanti e costosi di questa stagione agonistica: il ballottaggio serrato tra Mateo Pellegrino e Beto. Le due punte, arrivate per circa 40 milioni complessivi a Firenze, non hanno risolto il grosso dubbio nella testa di Paolo Vanoli, Se da un lato l'attaccante argentino ha sfruttato la sosta lavorando duramente al Viola Park per affinare i meccanismi tattici, dall'altro l'ex centravanti dell'Everton si è messo particolarmente in mostra con la maglia della Guinea-Bissau, dimostrando una condizione atletica in netta crescita e lanciando un messaggio chiarissimo al proprio tecnico.
L’incognita resta: chi gioca?