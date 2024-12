Benfica-Bologna 0-0, pagelle e tabellino: equilibrio al 'Da Luz', felsinei appesi a un filo

Il Bologna strappa lo 0-0 sul campo del Benfica: rossoblù quasi fuori dalla Champions League, i lusitani continuano a sperare.

Niente tre punti per il Bologna, che al 'Da Luz' deve accontentarsi di uno soltanto: pareggio nella tana del Benfica che lascia gli emiliani a un passo dall'eliminazione dalla Champions League, dove invece i lusitani continuano a coltivare l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi in maniera diretta.

Pronti via e subito spavento per gli uomini di Italiano: Di Maria sfrutta un errore in uscita e inventa per Pavlidis che supera Skorupski con un bel tocco sotto, ma l'offside del greco vanifica tutto. Un lampo che resta pressoché isolato, all'interno di un primo tempo in cui è la pochezza a regnare: fatta eccezione per un intervento di Trubin su Dallinga e una botta di Di Maria respinta da Skorupski, il ritmo generale al 'Da Luz' vive di tantissimi bassi che non stimolano canti e cori del pubblico presente.

I propositi di maggiore spettacolo vengono accontentati in una ripresa decisamente più elettrica e godibile: a fare la partita sono i padroni di casa, stoppati da un riflesso felino di Skorupski che, dopo aver sbagliato un'uscita, si supera sul tiro a botta sicura di Pavlidis. Italiano non sta a guardare e stravolge la squadra con quattro cambi in un sol colpo, ma è sempre il Benfica ad andare più vicino al vantaggio: Ferguson centrato da Di Maria, Skorupski si oppone per due volte ad Amdouni.