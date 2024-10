Bayer Leverkusen vs AC Milan

Altra grande sfida europea per il Milan che andrà a Leverkusen: la squadra di Xabi Alonso non è quella dell'anno scorso.

Dopo il Liverpool, ecco il Bayer Leverkusen: il cammino iniziale del Milan in Champions League è decisamente difficile.

I rossoneri questa sera saranno impegnati contro i campioni di Germania, la squadra imbattuta nella scorsa stagione in campionato. Ma è la stessa?

L'inizio di stagione per Xabi Alonso non è stato perfetto: è già arrivata una sconfitta, proprio in casa, e nell'ultima giornata, ha strappato un pareggio contro il Bayern Monaco soffrendo tantissimo.

Se la produzione offensiva rimane un punto di forza del Leverkusen, la squadra ha mostrato fragilità difensive che possono far sperare il Milan.