Perché Barella non è stato convocato da Spalletti per la Nations League: infortunio o scelta tecnica?

Nessun caso per la mancata convocazione di Barella: non giocherà contro Francia e Israele per un'intervento al naso.

Tra i 23 convocati di Spalletti per Italia-Francia e Italia-Israele, le prime due partite della Nations League 2024, non c'è Nicolò Barella. Uno shock per i tifosi azzurri, che sui social si sono divisi riguardo le convocazioni del commissario tecnico, le prime post Europei.

Nessuna decisione a sorpresa, però, di Spalletti: Barella, infatti, ha un'operazione al naso programmata da tempo dopo la sosta, effettuata a settembre dopo la terza giornata di campionato. Per questo motivo il centrocampista del Cagliari non giocherà le due partite azzurre.

In particolare Barella sarà sottoposto lunedì 2 settembre in day hospital a un intervento per liberare le vie aeree e non potrà così prendere parte alle due partite dell'Italia, tornando di nuovo in campo per il terzo turno di Serie A.