Barella non ha più il posto fisso nell'Italia: perché la scelta di Mancini rischia di non essere banale

D'accordo, in questa Italia ci sono pochissimi titolari e pochissimi punti fissi. E Roberto Mancini lo ha dimostrato più e più volte, ruotando continuamente la squadra nelle partite di Nations League. Sarà così anche nella sfida bis contro la Turchia.

Il fatto che Nicolò Barella abbia giocato così poco nelle ultime due trasferte, prima a Bursa e poi in Francia, dice però parecchio lo stesso. E rischia di non essere una scelta banale da parte del nuovo ct.

Sta succedendo qualcosa di insolito? Lo sapremo soltanto in un secondo momento, con il trascorrere del mandato di Mancini. Ma intanto qualche segnale, in questo senso, c'è.







