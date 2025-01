Barcellona-Valencia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona e Valencia si sfidano nella ventunesima giornata della Liga: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Barcellona e Valencia si sfidano nella ventunesima giornata della Liga spagnola.

I blaugrana, reduci dalla clamorosa vittoria per 5-4 in Champions League sul campo del Benfica, vuole riprendere a correre anche in campionato, dove i blaugrana non vincono da quattro partite nelle quali hanno raccolto appena due punti. Il tutto con ripercussioni pesanti in classifica: la squadra di Flick, terza, è scivolata a -5 dall'Atletico Madrid e a -7 dal Real Madrid.

Il Valencia, invece, sogna di dare continuità alla preziosa vittoria ottenuta al Mestalla contro la Real Sociedad. La squadra di Carlos Corberán occupa infatti il penultimo posto in classifica con 16 punti, a quattro lunghezze dal quartultimo posto che vale la salvezza.

Tutto su Barcellona-Valencia: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.