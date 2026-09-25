Balerdi ha convinto la Roma e Gasperini: scavalcato Ndicka, è lui il titolare con gli intoccabili Mancini ed Hermoso

L'occasione è arrivata contro il Torino: 90 minuti in campo e 7 in pagella, con clean sheet aggiuntivo per la Roma.

Gasperini già innamorato: “È un difensore moderno, forte fisicamente e veloce. Un difensore con queste caratteristiche era Baresi, anche se ovviamente non voglio fare paragoni con lui o scomodarlo. Per come interpreta il ruolo e come imposta il gioco Balerdi è un giocatore importante"