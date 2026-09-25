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Marco Trombetta

Balerdi ha convinto la Roma e Gasperini: scavalcato Ndicka, è lui il titolare con gli intoccabili Mancini ed Hermoso

Serie A
Roma

Arrivato come alternativa al terzetto difensivo, ha fatto innamorare in poco tempo Gasperini, che adesso può trasformarlo in un insostituibile della Roma.

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Che impatto da parte di Leonardo Balerdi su mondo Roma e in generale sulla Serie A.

Il difensore argentino, in poco tempo, ha messo in campo tutto quello che serviva a Gasperini, che si è lasciato subito conquistare.

  • GLI INGRESSI CONVINCENTI DALLA PANCHINA

    Rimasto a guardare contro il Lecce, Balerdi ha fatto il suo esordio con la Roma all'Olimpico contro l'Atalanta.

    Quando è entrato i giallorossi erano sotto 1-0, l'argentino ha dato grande stabilità difensiva (tenendo a bada Krstovic), sbagliando nulla in fase di costruzione.

    Idem col Fenerbahce, 16 minuti in campo e sfida stravinta con l'ex giallorosso Lukaku. Pulito, preciso, per Gasperini era arrivato il momento di lanciarlo dal primo minuto.

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  • "PER CERTI VERSI MI RICORDA BARESI"

    L'occasione è arrivata contro il Torino: 90 minuti in campo e 7 in pagella, con clean sheet aggiuntivo per la Roma.

    Gasperini già innamorato: “È un difensore moderno, forte fisicamente e veloce. Un difensore con queste caratteristiche era Baresi, anche se ovviamente non voglio fare paragoni con lui o scomodarlo. Per come interpreta il ruolo e come imposta il gioco Balerdi è un giocatore importante"

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  • NDICKA, ADESSO, PARTE DIETRO

    Non si trattava, però, di semplice turnover post Champions. E la dimostrazione è stata la titolarità confermata anche nel big match contro l'Inter, nonostante l'iniziale errore in distinta nella formazione della Roma.

    Ndicka, alla fine, è finito nuovamente in panchina a favore dell'argentino, protagonista di un'altra grande partita, conclusa anticipatamente per crampi dopo 66 minuti nei quali ha dato vita a un super duello contro il connazionale Lautaro, poi autore del 2-2 finale.

    "L'infortunio di Balerdi è stato un momento cruciale della partita", ha spiegato Gasperini, a testimonianza ulteriore di quanto il tecnico giallorosso dia importanza al ruolo dell'argentino.

    Considerando Mancini ed Hermoso intoccabili, è assai probabile che Ndicka scivoli in panchina anche alla ripresa del campionato per far spazio a questo Balerdi, in uno stato di forma eccezionale, tanto da riguadagnarsi la convocazione con l'Argentina dopo i Mondiali saltati per infortunio.

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