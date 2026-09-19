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Marco Trombetta

Gioca Ndicka titolare, anzi Balerdi: le formazioni di Roma-Inter diventano un giallo, cosa è successo

Serie A
Roma vs Inter
Roma
Inter

Episodio particolare durante la consegna delle formazioni ufficiali di Roma-Inter, con protagonisti Ndicka e Balerdi.

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Piccolo giallo prima di Roma-Inter alla lettura delle formazioni ufficiali del big match della quinta giornata.

Ndicka e Balerdi sono stati protagonisti di un equivoco, poi risolto.

  • NDICKA ANNUNCIATO TITOLARE

    Nella prima distinta consegnata, c'è Evan Ndicka titolare in difesa nella Roma con Mancini ed Hermoso.

    Le formazioni vengono quindi ufficializzate, ma in realtà non sono corrette.

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  • ERRORE IN DISTINTA, GIOCA BALERDI

    Secondo quanto riportato DAZN, alla lettura delle formazioni, c'è stato infatti un errore nella compilazione della distinta.

    Non gioca Ndicka titolare, ma Balerdi. L'argentino è stato preferito all'ivoriano: correzione e formazione confermata, questa volta definitivamente.

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