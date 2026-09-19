Gioca Ndicka titolare, anzi Balerdi: le formazioni di Roma-Inter diventano un giallo, cosa è successo

Piccolo giallo prima di Roma-Inter alla lettura delle formazioni ufficiali del big match della quinta giornata.
Ndicka e Balerdi sono stati protagonisti di un equivoco, poi risolto.
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Piccolo giallo prima di Roma-Inter alla lettura delle formazioni ufficiali del big match della quinta giornata.
Ndicka e Balerdi sono stati protagonisti di un equivoco, poi risolto.
Nella prima distinta consegnata, c'è Evan Ndicka titolare in difesa nella Roma con Mancini ed Hermoso.
Le formazioni vengono quindi ufficializzate, ma in realtà non sono corrette.
Secondo quanto riportato DAZN, alla lettura delle formazioni, c'è stato infatti un errore nella compilazione della distinta.
Non gioca Ndicka titolare, ma Balerdi. L'argentino è stato preferito all'ivoriano: correzione e formazione confermata, questa volta definitivamente.
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