Avellino-Turris dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Biancolino non vuole fermarsi: biancoverdi con la Serie B nel mirino. Al Partenio-Lombardi arriva la Turris penultima.

Sfida testacoda nella domenica di Serie C NOW. Al Partenio-Lombardi si sfideranno, infatti, l’Avellino di Biancolino e la Turris di Forziati.

Sono 43 i punti in classifica per gli irpini, quarti in classifica a -4 dal Monopoli primo. Patierno e compagni sono reduci dal netto successo di Latina e vogliono conquistare la promozione in Serie B.

Momento nero, invece, per la Turris: corallini penalizzati in settimana con altri 6 punti, attualmente penultimo posto a quota 6 per Giannone e compagni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.