Avellino-Picerno dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Irpini a caccia del riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia Serie C: al Partenio arrivano i rossoblù settimi in classifica.

Sfida d'alta quota nella domenica di Serie C NOW. Al Partenio-Lombardi si giocherà il match fra Avellino e Picerno, rispettivamente quarta e settima forza del girone C. 32 punti per la squadra irpina, reduce però dal ko di Gorgonzola contro la Giana Erminio in Coppa Italia Serie C, che ha estromesso Gori e compagni dalla competizione. Quattro in meno, invece, le lunghezze per il Picerno, voglioso di riscatto dopo il ko subito allo Zaccheria contro il Foggia. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.