Avellino-Casertana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano al Partenio-Lombardi: Biancolino per continuare la risalita, Iori non può sbagliare ancora.

Avellino-Casertana sarà uno degli appuntamenti più attesi del turno numero nove del campionato di Serie C NOW.

Il derby fra biancoverdi e rossoblu sarà molto atteso e offrirà a entrambe le squadre la chance di risalire la classifica.

Tre risultati utili di fila per l’Avellino di Biancolino, che ha vinto nettamente a Crotone lunedì sera e vuole avvicinare ulteriormente la zona alta della classifica.

I rossoblu di Iori, invece, hanno perso 3-1 in casa col Catania e ora non possono più sbagliare per non allontanarsi troppo dal vertice.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.