Avellino-Audace Cerignola dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Seconda gara consecutiva in casa per l’Avellino di Pazienza: irpini a caccia di vittorie, al Partenio arriva il lanciatissimo Cerignola.

Terza giornata già chiave perl’Avellino di Michele Pazienza nel campionato di Serie C NOW. Irpini che ospiteranno al Partenio-Lombardi l’Audace Cerignola, una delle due squadre del girone C capaci di vincere entrambe le partite disputate fin qui.

Gori e compagni, invece, sono ancora a secco di successi,con Pazienza che deve assolutamente cercare di invertire la rottae dimenticare la falsa partenza.

Missione, chiaramente, opposta peri pugliesi di Giuseppe Raffaele, che sognano di mantenere il primato nel girone C.

Di seguito tutte le info sul match:orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming.