Audace Cerignola-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monday night di lusso al Monterisi: i gialloblu ricevono gli irpini, in palio punti pesanti per la corsa alla Serie B.

Sarà Audace Cerignola-Avellino una delle gare che completerà la 22esima giornata del girone C di Serie C NOW. Nel Monday Night, dunque, duello acceso fra due squadre che sognano la B: 38 punti per i pugliesi, appena due in meno per gli irpini: entrambe le squadre vogliono continuare a sognare la promozione e i tre punti nello scontro diretto appaiono come via predefinita per farlo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.