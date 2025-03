Athletic Bilbao-Roma dove vederla: Sky, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Athletic Bilbao vs Roma

La Roma riparte dal 2-1 dell'andata e va a caccia della qualificazione ai quarti di Europa League: dove vedere la partita in tv e streaming.

Dentro o fuori: al San Mames di Bilbao, la Roma sfida di nuovo l'Athletic una settimana dopo averlo battuto 2-1 in casa, con l'obiettivo di superare il turno e di qualificarsi per i quarti di finale di Europa League.

Alla formazione di Claudio Ranieri basterà ovviamente il pareggio, oltre a un'altra vittoria, per passare; i baschi al contrario saranno obbligati a vincere, con un goal di scarto per portare la doppia sfida ai supplementari o con almeno due per andare direttamente ai quarti.

Dove si vedrà Athletic Bilbao-Roma in diretta? Tutte le informazioni sulla programmazione tv e streaming e sulle formazioni scelte da Ranieri e da Ernesto Valverde.