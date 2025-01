Atalanta-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match al Gewiss: la Dea vuol tornare a vincere, i bianconeri cancellare le delusioni Supercoppa e derby.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Big match al Gewiss Stadium. A Bergamo va in scena il recupero della 19esima giornata, con la sfida fra Atalanta e Juventus in programma martedì 14 gennaio.

Inizio anno non esaltante per entrambe. I nerazzurri sono reduci dall’eliminazione anonima in Supercoppa contro l’Inter, a cui ha fatto poi seguito il pari di Udine. Gasperini vuol tornare a correre, per ritrovare la brillantezza necessaria a lottare per lo Scudetto.

La Juve, invece, dopo il ko contro il Milan in Supercoppa ha collezionato il 12° pareggio del suo campionato nel derby, ed è ancora in cerca della prima vittoria nel 2025.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.