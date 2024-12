Aston Villa-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Aston Villa vs Manchester City

Il Manchester City fa visita all'Aston Villa nel 17° turno di Premier League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Prosegue la crisi di risultati del Manchester City, piombato in un vero e proprio incubo a occhi aperti: Haaland e compagni si sono arresi anche ai rivali cittadini dello United in un derby perso in modo rocambolesco nei minuti finali.

Non se la passa meglio l'Aston Villa, avversario dei 'Citizens' nella diciassettesima giornata di Premier League: i 'Villans' sono settimi, reduci dal k.o. maturato sul campo del Nottingham Forest.

Due punti di distacco (25 per l'Aston Villa e 27 per il Manchester City) tra due squadre che, finora, non hanno di certo rispettato le attese nei loro confronti.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Aston Villa-Manchester City: dalle formazioni scelte dai due tecnici alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.