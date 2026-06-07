Ascoli-Brescia anche in chiaro e gratis sulla Rai: il canale della finale e dove vederla in diretta tv e streaming

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Ascoli o Brescia: solo una delle due farà compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento conquistando la quarta promozione dalla Serie C alla Serie B, l'unica prevista attraverso i playoff.

Le due squadre si ritrovano faccia a faccia al Del Duca dopo l'1-1 in... due tempi del Rigamonti: gara iniziata martedì sera e poi interrotta a mezz'ora circa dalla fine per maltempo, prima di essere recuperata e conclusa il giorno successivo.

Ma dove si potrà vedere Ascoli-Brescia in diretta tv e streaming? La buona notizia per i tifosi delle due squadre, e in generale per gli appassionati della Serie C, è che la gara sarà trasmessa anche gratuitamente e in chiaro.