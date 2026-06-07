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Ascoli fansGetty Images
Stefano Silvestri

Ascoli-Brescia anche in chiaro e gratis sulla Rai: il canale della finale e dove vederla in diretta tv e streaming

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC vs Union Brescia
Ascoli Calcio 1898 FC
Union Brescia

Ascoli e Brescia si ritrovano una di fronte all'altra nel ritorno della finale playoff di Serie C dopo l'1-1 del Rigamonti: in palio c'è la promozione in Serie B. Dove vedere la partita anche in chiaro.

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Ascoli o Brescia: solo una delle due farà compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento conquistando la quarta promozione dalla Serie C alla Serie B, l'unica prevista attraverso i playoff.

Le due squadre si ritrovano faccia a faccia al Del Duca dopo l'1-1 in... due tempi del Rigamonti: gara iniziata martedì sera e poi interrotta a mezz'ora circa dalla fine per maltempo, prima di essere recuperata e conclusa il giorno successivo.

Ma dove si potrà vedere Ascoli-Brescia in diretta tv e streaming? La buona notizia per i tifosi delle due squadre, e in generale per gli appassionati della Serie C, è che la gara sarà trasmessa anche gratuitamente e in chiaro.

  • ASCOLI-BRESCIA SU RAI 2

    A mettere a disposizione del proprio pubblico la finale di ritorno sarà infatti la Rai: Ascoli-Brescia verrà trasmessa su Rai 2, canale scelto al posto di Rai Sport considerata l'importanza dell'evento calcistico.

    Sempre gratuitamente e in chiaro si potrà assistere ad Ascoli-Brescia anche in diretta streaming: basterà accedere a RaiPlay scaricando l'app in tv, su un computer, cellulare o tablet, oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma.

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  • I CANALI SKY DI ASCOLI-BRESCIA

    Ascoli-Brescia sarà comunque visibile anche su Sky, emittente che detiene i diritti della Serie C e che nel corso di questa stagione ha trasmesso in diretta non solo tutte le partite dei gironi, ma anche quelle dei playoff.

    I canali Sky in cui sarà possibile, tramite abbonamento, vedere la partita tra i marchigiani e i lombardi sono Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

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    Sempre per quanto riguarda Sky, gli abbonati potranno assistere ad Ascoli-Brescia anche tramite SkyGo, app scaricabile e utilizzabile senza costi aggiuntivi proprio dai clienti dell'emittente satellitare.
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  • COME VEDERE ASCOLI-BRESCIA SU NOW

    Un'ulteriore opzione per assistere ad Ascoli-Brescia è NOW, scaricando l'app su una moderna smart tv o su un dispositivo mobile: anche in questo caso si dovrà sottoscrivere un abbonamento, scegliendo il pacchetto Pass Sport in cui è compresa l'intera offerta sportiva.

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