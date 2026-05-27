Il dominio di Rice sui maestri del centrocampo del PSG nella finale di Champions metterà a tacere una volta per tutte gli scettici

Dopo la sua trasformazione in centrocampista box-to-box all'Arsenal, Arteta potrebbe chiedere alla stella inglese di tornare alle origini in finale di Champions League, affidandogli il lavoro difensivo in cui molti tifosi e esperti lo ritengono eccellente.

I Gunners resteranno spesso senza palla e giocatori come Vitinha, Neves e Ruiz proveranno a dominare il centro del campo. Rice dovrà quindi marcarli da vicino, intervenendo nei momenti chiave, proprio come fa abitualmente da numero 6.

Rice ha la gamba per agire da mezzala, ma statistiche e impatto offensivo limitato suggeriscono che non è ancora completo in fase di costruzione. Meglio, dunque, che si concentri sulla protezione della difesa. E l’avversario lo sa: "Senza palla l’Arsenal è la migliore al mondo, con essa sa far male".

"Abbiamo già affrontato questa squadra dell'Arsenal [in semifinale la scorsa stagione], conosciamo il loro valore", ha dichiarato Luis Enrique in conferenza stampa. "Senza palla sono i migliori al mondo, e con la palla sanno essere letali.

Se guardiamo le statistiche dell'Arsenal, vediamo che Mikel Arteta è un leader come allenatore, che ha instillato una mentalità vincente nella squadra. Stanno migliorando da diverse stagioni; amano il pallone, ma sono la migliore squadra d'Europa senza di esso".