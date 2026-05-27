Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Rice silence doubters GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Il dominio di Rice sui maestri del centrocampo del PSG nella finale di Champions metterà a tacere una volta per tutte gli scettici

Opinion
Arsenal
D. Rice
Champions League
Paris Saint-Germain
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
Storie
Paris Saint-Germain vs Arsenal

Chiedete a molti tifosi dell’Arsenal chi sia il miglior centrocampista al mondo e quasi tutti diranno: Declan Rice. Qualcuno chiede persino che l’inglese vinca il Pallone d’Oro, dopo aver portato i Gunners al primo titolo in 22 anni e in finale di Champions League. Il resto del mondo, però, non è così convinto.

Pubblicità

Sabato il ventisettenne avrà l’occasione ideale per zittire i detrattori, affrontando il Paris Saint-Germain nella finale europea.

Una vittoria sarebbe particolarmente significativa per lui, visto che a Budapest affronterà tre centrocampisti considerati da molti superiori. Se prevarrà in quel duello, sarà difficile per i detrattori negare che sia tra i migliori, se non il migliore, al mondo nel suo ruolo.

Per riuscirci, potrebbe dover tornare alle basi.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Un compito arduo

    Sabato Rice giocherà la partita più importante della sua carriera. Non avrà compito più arduo a centrocampo, perché affronterà il centrocampo più equilibrato del pianeta.

    Vitinha, il metronomo del PSG, detta il ritmo e lancia gli attacchi con precisione, contribuendo anche in zona gol: 17 reti e assist nella stagione 2025-26.

    Accanto a lui Joao Neves, spesso all’ombra del connazionale più celebrato, fa il lavoro sporco ma possiede visione e precisione: lo dimostrano l’assist ai quarti col Liverpool e il colpo di testa in semifinale col Bayern.

    Fabian Ruiz, invece, è il più sottovalutato del trio: le sue incursioni, l’intelligenza di gioco e la creatività lo rendono molto pericoloso. Ha segnato un gol fantastico nella semifinale dello scorso anno contro l’Arsenal e è stato decisivo anche contro il Bayern in questa edizione. Un infortunio al ginocchio ne ha limitato la stagione, ma ora è pronto e pronto a colpire ancora.

    Warren Zaire-Emery dovrebbe partire in panchina, ma la sua energia e il suo gioco pulito lo rendono comunque un'arma in più quando subentra.

    • Pubblicità
  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Fare ammenda

    La dolorosa semifinale persa l’anno scorso contro il Psg è ancora viva nella mente di Rice, soprattutto per il suo sfortunato ruolo nella sconfitta per 3-1.

    Dopo soli quattro minuti all’Emirates, attirato dal pallone e dai piedi magici di Khvicha Kvaratskhelia, Rice ha lasciato Ousmane Dembélé completamente libero al limite dell’area.

    Kvaratskhelia lo ha servito con un passaggio rasoterra e Dembélé ha battuto il palo e segnato, mettendo subito l'Arsenal in svantaggio. I Gunners non si sono più ripresi, perdendo l'andata 1-0.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "Bisogna correre il rischio"

    Rice ritiene che la doppia sconfitta della stagione 2024-25 abbia insegnato lezioni preziose. L'Arsenal, ora campione di Premier League, vuole andare più lontano.

    In un'intervista alla UEFA, in vista della finale di quest'anno, ha dichiarato: "Il PSG è una squadra forte. L'anno scorso li abbiamo affrontati in due partite e il risultato avrebbe potuto essere diverso. Ora, che vinca la squadra migliore.

    "Cosa abbiamo imparato dalla semifinale persa l'anno scorso? Che bisogna sfruttare le occasioni, perché ne abbiamo avute molte. Non era destino, ma quei momenti ti preparano per il futuro. Saremo pronti".

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'anello debole?

    Rice non può farcela da solo: tre contro uno è già difficile, figurarsi contro il trio di centrocampo del PSG. Avrà bisogno di aiuto, quindi Arteta dovrà scegliere la formazione giusta.

    Martin Zubimendi aveva iniziato la stagione in ottima forma, adattandosi bene ai ritmi della Premier dopo il costoso trasferimento dalla Real Sociedad e offrendo un contributo utile in entrambe le fasi di gioco. Col tempo, però, l’intensità del campionato ha pesato sulle sue prestazioni.

    Con il passare dei mesi la sua forma è calata: ha superato per la prima volta i 4.000 minuti, giocando più di qualsiasi altro compagno tranne Rice e il portiere David Raya. La sua influenza in fase offensiva è calata: meno tocchi, meno lucidità e l’ultimo gol o assist risale a febbraio.

    Resta efficace in fase difensiva, ma Arteta potrebbe preferirgli Myles Lewis-Skelly. Il diciannovenne, impiegato con parsimonia nel 2025-26, ha giocato di più nelle ultime settimane da centrocampista e da terzino sinistro, offrendo prestazioni sicure. Più fresco del compagno spagnolo, Lewis-Skelly potrebbe essere il partner ideale per Rice sabato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Cambiamento di prospettiva

    Dopo la sua trasformazione in centrocampista box-to-box all'Arsenal, Arteta potrebbe chiedere alla stella inglese di tornare alle origini in finale di Champions League, affidandogli il lavoro difensivo in cui molti tifosi e esperti lo ritengono eccellente.

    I Gunners resteranno spesso senza palla e giocatori come Vitinha, Neves e Ruiz proveranno a dominare il centro del campo. Rice dovrà quindi marcarli da vicino, intervenendo nei momenti chiave, proprio come fa abitualmente da numero 6.

    Rice ha la gamba per agire da mezzala, ma statistiche e impatto offensivo limitato suggeriscono che non è ancora completo in fase di costruzione. Meglio, dunque, che si concentri sulla protezione della difesa. E l’avversario lo sa: "Senza palla l’Arsenal è la migliore al mondo, con essa sa far male".

    "Abbiamo già affrontato questa squadra dell'Arsenal [in semifinale la scorsa stagione], conosciamo il loro valore", ha dichiarato Luis Enrique in conferenza stampa. "Senza palla sono i migliori al mondo, e con la palla sanno essere letali.

    Se guardiamo le statistiche dell'Arsenal, vediamo che Mikel Arteta è un leader come allenatore, che ha instillato una mentalità vincente nella squadra. Stanno migliorando da diverse stagioni; amano il pallone, ma sono la migliore squadra d'Europa senza di esso".

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    "Opportunità"

    Verso la finale di sabato, Rice sa di avere un'occasione d'oro: vincere il trofeo più prestigioso d'Europa e zittire i detrattori, entrando nel dibattito sul miglior centrocampista al mondo.

    Se dovesse prevalere sui talentuosi Vitinha, Neves e Ruiz, pochi potrebbero negare il suo posto nell’élite, o forse al vertice, dei centrocampisti.

    Rice sa quanto conti questa occasione. “Dovremo dare il massimo per battere il PSG”, ha detto alla UEFA. “Servirà la giusta carica fin dal fischio d’inizio e la convinzione di poter vincere. La Champions è la competizione più importante del calcio. Questa finale è tutto: la più grande opportunità.

    È l’ultima partita di club della stagione, dobbiamo chiudere in bellezza, dare il massimo e conquistare questo trofeo con questa maglia".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS