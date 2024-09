Arsenal-PSG dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Arsenal e PSG a confronto nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League: le info sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

La seconda giornata della fase a campionato della nuova Champions League offre uno scontro davvero niente male: all'Emirates Stadium si affrontano l'Arsenal di Arteta e il PSG di Luis Enrique.

I 'Gunners' hanno iniziato con un pari in quel di Bergamo la loro avventura stagionale nella competizione regina: uno 0-0 contro l'Atalanta, mantenuto da Raya che ha parato un calcio di rigore a Retegui nella ripresa.

Successo sofferto per i parigini, che hanno dovuto sudare per avere la meglio sul Girona al 'Parco dei Principi': catalani sotto soltanto nel finale a causa del clamoroso autogoal del portiere Gazzaniga, che non ha trattenuto un innocuo cross di Nuno Mendes.

Di seguito tutte le info su Arsenal-PSG: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.