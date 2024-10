Arnautovic e Taremi non sfruttano l’occasione: all’Inter servono i titolari per piegare lo Young Boys

L’Inter supera l’ostacolo Young Boys in Champions League, nella serata in cui le alternative in attacco non riescono ad incidere.

La partita era, almeno sulla carta, da quelle da vincere a tutti i costi e l’Inter è riuscita nel suo intento, anche se superare l’ostacolo Young Boys però si è rivelato più complicato del previsto. I nerazzurri portano a casa l’intera posta e salgono a quota 7 nella classifica della ‘Fase Campionato’ di Champions League, al termine di una sfida nella quale si sono ritrovati anche a dover soffrire la brillantezza di un avversario che per lunghi tratti si è fatto anche preferire. A rendere il discorso forse più complicato sono stati un campo in erba sintetica (al quale evidentemente i nerazzurri sono poco abituati) ed anche la decisione di Simone Inzaghi di affidarsi ad un ampio turnover. Tra i giocatori sui quali il tecnico dell’Inter ha puntato con decisione, anche Taremi ed Arnautovic che però non hanno sfruttato l’occasione che è stata concessa loro. L'articolo prosegue qui sotto