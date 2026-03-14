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Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Arda Guler fenomenale: segna con un tiro da 70 metri, quella contro l’Elche è una prodezza da urlo

Arda Guler, in occasione di Real Madrid-Elche, ha segnato un goal di rara bellezza: una prodezza balistica da circa 70 metri dalla porta.

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Mancano ancora diversi mesi alla consegna del FIFA Puskas Award, ovvero il riconoscimento che viene assegnato al calciatore che ha segnato il goal più bello dell’anno, ma si può già immaginare che nella lista di coloro che potranno ambire al premio ci sarà anche Arda Guler.

Il gioiello del Real Madrid infatti, nel corso della sfida contro l’Elche valida per la ventottesima giornata della Liga, ha regalato una gemma destinata a restare negli annali del calcio spagnolo e non solo.

Un goal di rara bellezza, una prodezza balistica che, all’89’, ha consentito ai Blancos di chiudere definitivamente i giochi e di fissare il risultato sul 4-1.

  • PRIMA UN’OTTIMA GIOCATA DIFENSIVA

    Quello che passerà agli annali come uno dei goal più belli del 2026 e non solo, è incredibilmente frutto di un’ottima giocata difensiva.

    All’89’, quando il Real Madrid era già avanti 3-1 ed aveva dunque archiviato la pratica, l’Elche ha tentato una delle sue ultime sortite difensive.

    Ha portato avanti il pallone sull’out di sinistra, ma ad interrompere la sua azione ci ha pensato proprio Arda Guler che, prima ha intercettato un pallone nella propria metà campo, poi ha deciso di regalarsi una magia destinata nelle prossime ore, e non solo, a fare il giro del mondo.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    IL TIRO DA 68 METRI

    Dopo aver recuperato il pallone, Arda Guler non ha provato a far ripartire la propria squadra, ma anzi ha osservato la sfera, si è coordinato ed ha incredibilmente fatto partire un tiro dalla propria metà campo. 

    Un sinistro dalla parabola perfetta, una prodezza balistica grazie alla quale ha spedito la sfera nella porta avversaria che era distante ben 68 metri.

    Il portiere dell’Elche, Dituro, che era distante dai pali e completamente fuori posizione addirittura sulla linea del limite dell’area di rigore, non ha potuto far altro che seguire la traiettoria del pallone, per poi provare a seguirlo invano e vederlo varcare oltre la linea.

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  • COME SE NULLA FOSSE

    I tifosi assiepati sugli spalti del Santiago Bernabeu, sono letteralmente esplosi di gioia quando il tiro del numero 15 del Real Madrid si è trasformato in uno dei goal più belli degli ultimi anni.

    Paradossalmente, la persona più tranquilla all’interno dell’impianto è parso proprio Arda Guler che, dopo la sua magia, si è lasciato andare ad un’esultanza molto contenuta.

    Il gioiello turco si è limitato ad alzare le braccia al cielo senza accennare nemmeno un sorriso, prima di essere travolto dai compagni.

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    “VALE IL PREZZO DEL BIGLIETTO”

    Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prodezza di Arda Guler.

    “Ho visto tutti con le mani alzate, erano increduli. E’ incredibile segnare un goal del genere da 70 metri. Vale la pena pagare il prezzo del biglietto solo per vedere una cosa del genere”. 

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