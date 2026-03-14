Arda Guler fenomenale: segna con un tiro da 70 metri, quella contro l’Elche è una prodezza da urlo

Quello che passerà agli annali come uno dei goal più belli del 2026 e non solo, è incredibilmente frutto di un’ottima giocata difensiva.

All’89’, quando il Real Madrid era già avanti 3-1 ed aveva dunque archiviato la pratica, l’Elche ha tentato una delle sue ultime sortite difensive.

Ha portato avanti il pallone sull’out di sinistra, ma ad interrompere la sua azione ci ha pensato proprio Arda Guler che, prima ha intercettato un pallone nella propria metà campo, poi ha deciso di regalarsi una magia destinata nelle prossime ore, e non solo, a fare il giro del mondo.