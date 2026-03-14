Arda Guler fenomenale: segna con un tiro da 70 metri, quella contro l’Elche è una prodezza da urlo

Mancano ancora diversi mesi alla consegna del FIFA Puskas Award, ovvero il riconoscimento che viene assegnato al calciatore che ha segnato il goal più bello dell’anno, ma si può già immaginare che nella lista di coloro che potranno ambire al premio ci sarà anche Arda Guler.
Il gioiello del Real Madrid infatti, nel corso della sfida contro l’Elche valida per la ventottesima giornata della Liga, ha regalato una gemma destinata a restare negli annali del calcio spagnolo e non solo.
Un goal di rara bellezza, una prodezza balistica che, all’89’, ha consentito ai Blancos di chiudere definitivamente i giochi e di fissare il risultato sul 4-1.