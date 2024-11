APOEL Nicosia-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

APOEL Nicosia vs Fiorentina

APOEL e Fiorentina si affrontano nella terza giornata della fase campionato di Conference League: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

La Fiorentina fa visita all'APOEL Nicosia nella terza giornata della fase campionato della Conference League.

La squadra di Raffaele Palladino, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, è partita benissima anche in Europa vincendo le prime due gare: dopo il 2-0 al New Saints è arrivato il 4-2 sul campo del San Gallo.

I ciprioti dell'APOEL, invece, di punti ne hanno solo uno: dopo il pareggio per 1-1 contro lo Shamrock Rovers è arrivata la sconfitta casalinga, per 1-0, contro i bosniaci del Borac Banja Luka.

Tutto su APOEL Nicosia-Fiorentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.