Ancelotti avverte FIFA e UEFA: “I calciatori vogliono cambiare il futuro del calcio”

Il tecnico del Real Madrid non ha dubbi: “I calciatori non avrebbero problemi nell’abbassarsi gli stipendi pur di giocare meno”.

Da anni ormai nel mondo del calcio si dibatte sui problemi legati a calendari sempre più fitti.

Il numero delle partite è aumentato esponenzialmente e questo per i calciatori si traduce in meno tempo a disposizione per riposare e stare con le proprie famiglie, più ore di viaggio, di allenamenti e maggiori possibilità di incappare in infortuni.

I massimi organi calcistici, nonostante le lamentele anche di alcune delle più importati stelle al mondo, non solo non hanno fatto nulla per ovviare al problema, ma hanno continuato ad aggiungere partite andando ad allungare le competizioni più importanti.

Negli ultimi giorni si è fatta largo anche un’ipotesi clamorosa: quella di uno sciopero dei calciatori.

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha spiegato qual è il suo parere su questa possibile soluzione ed ha lanciato un messaggio a coloro che governano il calcio.