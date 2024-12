Altro ribaltone allo Sporting: l’erede di Amorim dura sei settimane, annunciato un nuovo allenatore

Lo Sporting Lisbona prova ad uscire dalla crisi affidandosi a Rui Borges: nella prima parte di stagione ha guidato il Vitoria Guimarães.

Quello di Ruben Amorim allo Sporting Lisbona, è stato un addio a stagione in corso che ha avuto pesanti ricadute per i Leões.

Il tecnico lusitano a novembre si è trasferito al Manchester United e da allora la compagine lusitana, che in quello momento sembrava lanciatissima verso un nuovo trionfo in campionato (si è laureata campione del Portogallo nell’annata 2023-2024), è piombata in una crisi che si è tradotta in un nuovo ribaltone.

Lo Sporting ha infatti ufficialmente esonerato Joao Pereira, ovvero l’erede designato di Ruben Amorim, e affidato la panchina ad un nuovo tecnico: Rui Borges.