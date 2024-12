Altamura-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Team Altamura vs Avellino

Serie C

Irpini in trasferta sul campo della squadra di Di Donato, al debutto al “Tonino D’Angelo” dopo l’esilio di Bari.

Sarà Team Altamura-Avellino una delle sfide che aprirà l’ultima giornata del girone di andata di Serie C NOW. Sfida decisamente interessante quella fra pugliesi e irpini: innanzitutto sarà la prima che i biancorossi giocheranno in casa. I lavori di adeguamento al Tonino D’Angelo sono ufficialmente finiti e quindi il Team Altamura può tornare nel proprio stadio, con l’obiettivo di fermare un’altra big, dopo la vittoria col Trapani e il pari di Cerignola.

L’Avellino, invece, è quarto in classifica e deve assolutamente vincere per ridurre il gap dalla vetta, attualmente distante otto lunghezze.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.