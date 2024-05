Allegri sul futuro prima di Juventus-Salernitana: "Serve solo un attimo di pazienza"

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus alla vigilia della gara contro la Salernitana: "Djaló può giocatore, Yildiz e Chiesa da valutare".

Dopo il pari contro la Roma all’Olimpico, la Juventus si appresta ad ospitare la Salernitana all’Allianz Stadium nella sfida valida per la 36ª giornata di Serie A.

Alla vigilia del match il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, interviene in conferenza stampa, come di consueto, per presentare i temi dell’incontro di campionato.

Una gara alla portata per i bianconeri, che vogliono tornare a una vittoria che manca da oltre un mese, ovvero dal 7 aprile contro la Fiorentina proprio in casa. Poi quattro pareggi e una sconfitta, quella indolore contro la Lazio all’Olimpico per 2-1 nel match in cui Madama ha strappato la qualificazione per la finale di Coppa Italia.