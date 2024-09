Allarme Italia U21, Baldanzi e Fazzini infortunati: doppio cambio in 20 minuti contro San Marino

Gli Azzurrini perdono nel primo tempo i centrocampisti di Roma ed Empoli: brutte notizie per il CT Nunziata, attesa per gli esami strumentali.

Brutte notizie per l’Italia Under 21 e per Roma ed Empoli. Nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2025, Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini sono stati costretti ad abbandonare il campo a causa di problemi fisici.

I due hanno dovuto lasciare il campo nei primi 20 minuti di gioco, costringendo il commissario tecnico Carmine Nunziata a due cambi obbligati dopo pochi giri d’orologio dall’inizio della sfida del Domenico Francioni di Latina.

Le condizioni dei due centrocampista verranno verificate dallo staff medico dell’Italia Under 21 nelle prossime ore, per capire se potranno essere a disposizione in vista della trasferta in Norvegia, in programma martedì prossimo 10 settembre e del match del 15 ottobre con l'Irlanda a Trieste.