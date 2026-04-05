Alisson Santos sul futuro: "Voglio restare al Napoli, essere qui è un sogno"

"Tutto. Il calcio è stato la vita di mio padre e la mia da quand’ero piccolo. Sono cresciuto col pallone. Quando ho capito che poteva diventare un lavoro? Sin da piccolo. Era il mio sogno e sapevo di avere molta qualità: le persone mi guardavano giocare e dicevano che un giorno sarei stato un calciatore, come mio padre. Ci ho creduto sempre e ho lavorato duramente, per riuscirci".