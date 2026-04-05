Alisson Santos sul futuro: "Voglio restare al Napoli, essere qui è un sogno"

Alisson Santos, attaccante brasiliano arrivato al Napoli nella sessione invernale di calciomercato, si è subito messo a disposizione di Antonio Conte e ha messo in mostra grandi qualità.
Il classe 2002 - come affermato in un'intervista concessa a La Repubblica - vorrebbe rimanere in terra partenopea e far sì che il club azzurro eserciti l'opzione di riscatto per circa 15 milioni di euro:
"Restare a Napoli? Sì, è una cosa che voglio, perché essere qui è un sogno. Ma bisogna lavorare e il futuro dirà tutto". Queste le altre dichiarazioni: