Alisson Santos in versione "Mondiale": sempre più decisivo con il Napoli, sogna la chiamata del Brasile

Arrivato in Italia con l’identikit di un talento tutto da scoprire, Alisson Santos sta stupendo in positivo Napoli e i suoi tifosi.

Un acquisto non propriamente richiesto da Antonio Conte, che a dirla tutta non lo conosceva bene, ma che pian piano sta entrando anche nel cuore del tecnico salentino.

La sua abilità nel portare palla e saltare l’uomo è diventata un vero fattore per gli azzurri, e ora l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione per conquistare una convocazione al prossimo Mondiale con il Brasile.