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Alisson Santos NapoliGetty Images
Michael Baldoin

Alisson Santos in versione "Mondiale": sempre più decisivo con il Napoli, sogna la chiamata del Brasile

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Napoli

Il classe 2002, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona, sta diventando sempre più un elemento decisivo negli schemi di Conte: ora il sogno è la convocazione di Ancelotti per i prossimi Mondiali con il Brasile.

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Arrivato in Italia con l’identikit di un talento tutto da scoprire, Alisson Santos sta stupendo in positivo Napoli e i suoi tifosi.

Un acquisto non propriamente richiesto da Antonio Conte, che a dirla tutta non lo conosceva bene, ma che pian piano sta entrando anche nel cuore del tecnico salentino.

La sua abilità nel portare palla e saltare l’uomo è diventata un vero fattore per gli azzurri, e ora l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione per conquistare una convocazione al prossimo Mondiale con il Brasile.

  • C'È UN NAPOLI CON E UNO SENZA ALISSON SANTOS

    Dopola non convincente prestazione contro il Parma e la pessima contro la Lazio, il Napoli aveva bisogno di cambiare ancora una volta.

    Contro la Cremonese, dunque, spazio dal 1’ minuto ad Alisson Santos e la differenza si è vista fin da subito.

    Maggiore imprevedibilità, più qualità nell’uno contro uno e velocità nell’attaccare la fascia sinistra, con l’obiettivo di alleggerire la pressione su De Bruyne, spesso accerchiato dagli avversari e meno libero di creare gioco come di consueto.

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  • NON C'È PIÙ SPAZIO PER I "FAB-FOUR"

    L'attesa di rivedere insieme McTominay, Lobotka, Anguissa e De Bruyne era alta, ma altrettanto forte è stata la delusione per i risultati ottenuti.

    La palla gira lenta, le difese avversarie si compattano e non lasciano spazi alle azioni offensive del Napoli, con Conte nuovamente costretto a rinunciare ai suoi “Fab Four”.

    In questo momento, infatti, la presenza di un giocatore come Alisson Santos diventa fondamentale per gli azzurri: un vero fattore nelle trame offensive, capace di portare qualità e imprevedibilità al servizio del tecnico salentino.

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  • IL FUTURO DICE NAPOLI

    Arrivato in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto, la sensazione è che il Napoli non si lascerà sfuggire l’occasione.

    Per acquistarlo a titolo definitivo, gli azzurri dovranno versare i 16,5 milioni di euro previsti allo Sporting Lisbona.

    L’obiettivo è quello di costruire un attacco eterogeneo, con caratteristiche diverse e un mix di esperienza e giovani talenti, partendo proprio dal classe 2002 brasiliano.

  • IL SOGNO: LA CHIAMATA DEL BRASILE PER I MONDIALI

    Un vero e proprio sogno, forse difficile da realizzare considerando che non ha mai indossato la maglia della Nazionale maggiore, ma che - con il passare delle settimane - appare sempre più concreto.

    Un ulteriore indizio è l’infortunio muscolare, una lesione, che ha interrotto anzitempo la stagione di Estevão con il Chelsea, con la stella dei Blues ancora incerta sul recupero in vista del grande torneo tra Canada, Messico e Stati Uniti.

    Ecco allora che, per caratteristiche, il ct Carlo Ancelotti potrebbe iniziare a considerare seriamente l’esterno del Napoli, che da qui a fine stagione dovrà continuare a impressionare. Poi non resterà altro che tenere il telefono vicino e attendere la tanto attesa chiamata.

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