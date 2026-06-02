Alisson Santos certezza, torna Neres e rientra Lang: il dilemma di Allegri al Napoli, tra il 3-5-2 e l'abbondanza di esterni

Massimiliano Allegri non è ancora stato annunciato dal Napoli come suo nuovo allenatore. Ma non è che un ritardo burocratico, l'accordo c'è: prima l'allenatore livornese dovrà liberarsi dal Milan, con cui è ancora sotto contratto nonostante l'esonero.
Dopodiché, Allegri potrà tuffarsi anima e corpo sulla nuova avventura a tinte azzurre. E capire quale vestito tattico sia il migliore possibile per la squadra che proverà a modellare a proprio piacimento in vista della prossima stagione, dopo un biennio in cui, con Antonio Conte, la difesa a tre l'ha fatta da padrona.
Sarà così anche con Allegri? Il dubbio c'è. Soprattutto per la presenza di diversi esterni che poco o nulla sembrano avere a che fare col pensiero di gioco che l'ex allenatore milanista ha riversato in campo nella stagione in rossonero.