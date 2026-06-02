Alisson Santos certezza, torna Neres e rientra Lang: il dilemma di Allegri al Napoli, tra il 3-5-2 e l'abbondanza di esterni

Prima di tutto andrà compreso, appunto, quale modulo utilizzerà Allegri al Napoli. Il che al momento è difficilmente intuibile, considerando come Max abbia spesso e volentieri adattato il proprio calcio alla rosa messagli a disposizione dalla dirigenza di turno.

Al Milan, ad esempio, ha giocato una stagione intera con il 3-5-2 con rarissimi e improduttivi sprazzi di 4-3-3. In estate non aveva un centravanti a disposizione, ha schierato Pulisic e Leao di punta e per diversi mesi gli è andata bene, prima di un clamoroso crollo finale costato addirittura il posto in Champions League.

Alla Juventus, prima di andarsene sbattendo la porta a margine della finale di Coppa Italia 2024, aveva fatto lo stesso: 3-5-2 anche lì, stavolta con un centravanti di peso (Vlahovic, e ai tempi Milik non era ancora entrato nella nota spirale di infortuni).

Però Allegri non è mai stato un patito del 3-5-2. Tutt'altro. Sia al Milan che alla Juventus ha spesso utilizzato la difesa a quattro. Una volta si è pure inventato Mandzukic esterno per incastonarlo in un 4-2-3-1 solo all'apparenza ultraoffensivo. E via dicendo.