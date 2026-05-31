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Massimiliano AllegriGetty Images
Leonardo Gualano

Allegri verso la panchina del Napoli: cosa manca per la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale

Serie A
Napoli

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli: cosa manca per la definitiva fumata bianca.

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Per le firme e gli annunci ufficiali di rito ci sarà da attendere ancora, ormai però sembrano esserci pochi dubbi: Massimiliano Allegri è destinato a diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Salvo sorprese clamorose sarà dunque lui a raccogliere l'eredità di Antonio Conte e lo farà anche con l'obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione, quella che si è da poco conclusa alla guida del Milan, culminata con una mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Ma cosa manca effettivamente per l'inizio dell'avventura di Allegri al Napoli?

  • L'ACCORDO TROVATO CON DE LAURENTIIS

    Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, Massimiliano Allegri ha già trovato un accordo con Aurelio De Laurentiis e dunque con il Napoli.

    Ad attenderlo all'ombra del Vesuvio ci sarà un contratto di due anni da circa quattro milioni a stagione più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

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  • LA RISOLUZIONE CON IL MILAN

    Sebbene il Milan abbia già annunciato subito dopo la fine del campionato l'esonero di Massimiliano Allegri, il tecnico è ancora formalmente legato al club rossonero.

    Affinché le parti possano separarsi definitivamente, è necessario che si arrivi a una risoluzione del contratto firmato circa dodici mesi fa e che ha una scadenza fissata nel 2027.

    Allegri è ancora a libro paga del Milan, club che gli garantirà, fino all'addio, un ingaggio da cinque milioni e mezzo netti a stagione.

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  • IL NODO BUONUSCITA

    Per arrivare a una risoluzione consensuale è necessario un accordo tra le parti, oltre che la definizione di ogni singolo aspetto burocratico.

    Secondo quanto riportato da diversi organi di informazione negli ultimi giorni, Allegri sarebbe in attesa di una sorta di buonuscita da circa un milione di euro.

    Si tratta di una cifra che coprirebbe la differenza tra quanto percepiva al Milan e quanto dovrebbe guadagnare al Napoli.

  • I TEMPI

    Saranno solo i prossimi giorni a dire di più su quali saranno effettivamente i tempi necessari affinché Allegri possa apporre la firma sul contratto che lo legherà al Napoli.

    Nonostante le tempistiche ancora da definire, l'imminente inizio della sua nuova avventura in azzurro non può però essere considerato a rischio.

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