Allegri verso la panchina del Napoli: cosa manca per la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale

Per le firme e gli annunci ufficiali di rito ci sarà da attendere ancora, ormai però sembrano esserci pochi dubbi: Massimiliano Allegri è destinato a diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Salvo sorprese clamorose sarà dunque lui a raccogliere l'eredità di Antonio Conte e lo farà anche con l'obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione, quella che si è da poco conclusa alla guida del Milan, culminata con una mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Ma cosa manca effettivamente per l'inizio dell'avventura di Allegri al Napoli?