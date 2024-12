Inter-Udinese sarà speciale per Alexis Sanchez: la prima volta in campo dopo l'infortunio da ex

Inter vs Udinese

L'esordio 2.0 per Sanchez con l'Udinese può avvenire proprio contro l'Inter: il cileno ha finalmente superato i problemi fisici.

Dopo mesi di attesa, Alexis Sanchez è pronto a vestire nuovamente la maglia dell'Udinese, con cui aveva giocato l'ultima volta nella stagione 2011/2012.

L'attaccante cileno è stato l'investimento che ha acceso l'entusiasmo in estate per i tifosi bianconeri che però non hanno potuto davvero riabbracciarlo visto l'infortunio del giocatore che lo ha costretto a saltare la prima parte di stagione.

Il caso vuole che proprio contro l'Inter, nella sfida di Coppa Italia, Sanchez giocherà i primi minuti dal suo ritorno.

Una sfida speciale per molti motivi: sarà il rientro dopo tanto tempo, contro la sua ex squadra e nel giorno del suo 36esimo compleanno.