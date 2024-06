Albania-Azerbaigian dove vederla: Sky, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Albania impegnata nell'ultimo test di preparazione a Euro 2024: avversario l'Azerbaigian. Tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Si avvicina il calcio d'inizio degli Europei, previsto per le ore 21 del 14 giugno con la prima sfida che metterà di fronte i padroni di casa della Germania alla Scozia: il giorno successivo toccherà invece all'Albania.

Asllani e compagni inseriti nel Gruppo B con l'Italia, peraltro prossima avversaria in occasione dell'esordio nella rassegna continentale: per i ragazzi di Sylvinho c'è però un ultimo impegno amichevole contro l'Azerbaigian da affrontare.

Un incrocio che arriva a quattro giorni dal 3-0 rifilato al Liechtenstein, griffato dalle reti di Broja, Asani e Muci.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Albania-Azerbaigian: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.