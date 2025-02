Abraham da ex contro la Roma per "giocarsi" il futuro al Milan: ancora titolare con Gimenez in panchina

AC Milan vs Roma

L'inglese partirà di nuovo dal primo minuto in Coppa Italia: da Morata a Gimenez, il ruolo di Abraham rimarrà lo stesso.

Il Milan è stato rivoluzionato sul mercato e il reparto d'attacco ha fatto parte dei tanti cambiamenti che ci sono stati in rosa. Fuori Alvaro Morata, che si è trasferito al Galatasaray e dentro Santiago Gimenez, arrivato dal Feyenoord.

Cosa non è cambiato invece è l'altro centravanti, ovvero Tammy Abraham, che in queste settimane di tanti movimenti ha comunque rappresentato una garanzia per Sergio Conceição, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento, aspetto tutt'altro che secondario con il tecnico portoghese.

Abraham si prepara alla sfida di Coppa Italia con la Roma, in programma questa sera a San Siro: una partita che rimane speciale per il giocatore visto il suo passato il cartellino che rimane di proprietà del club giallorosso.

L'articolo prosegue qui sotto

Il futuro per l'inglese è ancora tutto da scrivere e con il grande acquisto di Gimenez, Milan-Roma è già un momento importante per indirizzare il suo proseguo.