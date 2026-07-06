Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARIAFP
GOAL

Abbonamenti Milan 26/27, prezzi e fasi di vendita: come e dove acquistarli, le formule Classic e Plus

Serie A
Milan
Biglietti

Il Milan ha presentato la Campagna Abbonamenti 2026/27: si parte martedi 7 luglio, tra le novità due diverse formule di abbonamento, denominate Classic e Plus.

Pubblicità

Dopo la cocente esclusione dalla Champions League, il Milan sogna un'annata di riscatto e chiama a raccolta il popolo rossonero, annunciando il lancio della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/27.

Tra le novità due diverse formule di abbonamento - Classic e Plus -, la nuova app MyTickets per la gestione dell'abbonamento e dei titoli di accesso e, per la prima volta in assoluto, un prodotto dedicato ai Milan Club.

  • LE FORMULE CLASSIC E PLUS

    • Classic: include tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive e garantisce una fase di vendita dedicata per l’acquisto dei biglietti delle gare casalinghe di Serie A, Coppa Italia Frecciarossa e UEFA Europa League, in anticipo rispetto alla vendita libera. Il Classic prevede fino a quattro cambi nominativo nel corso della stagione, attraverso i canali ufficiali del Club.
    • Plus: include le 19 di Serie A, le quattro notti di UEFA Europa League da disputare a San Siro nella fase a campionato e la gara casalinga dell’Ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa per un totale di 24 partite complessive. Agli abbonati Plus sono riservate la priorità sulle trasferte europee del Milan in UEFA Europa League e una fase di vendita dedicata per l’acquisto dei biglietti extra relativi alle gare casalinghe di tutte le competizioni. Il Plus consente fino a dodici cambi nominativo nell’arco della stagione.

    Anche i tifosi del Secondo Blu potranno scegliere tra le due formule Classic e Plus. Per questo settore non sarà prevista la possibilità di cambio nominativo, indipendentemente dalla formula scelta.


    • Pubblicità

  • DOVE COMPRARE L'ABBONAMENTO PER LE GARE DEL MILAN

    È possibile acquistare gli abbonamenti 2026/27 online su booking.acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DATE, MODALITÀ E FASI DI VENDITA

    • FASE 1

    Prelazione conferma posto: dal 7 luglio ore 10.00 al 19 luglio ore 23.59

    L’abbonato 2025/26 potrà confermare il proprio posto scegliendo tra le due tipologie di prodotti Classic e Plus.

    • FASE 2

    Cambio posto 1: dal 21 luglio ore 17.00 al 23 luglio ore 10.00

    Gli abbonati 2025/26 nei posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 impattati dai lavori di ristrutturazione e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) potranno confermare il proprio posto se disponibile oppure sceglierne uno alternativo.

    • FASE 3

    Cambio posto 2: dal 24 luglio ore 15.00 al 27 luglio ore 23.59

    L'abbonato 2025/26 che non ha rinnovato nelle precedenti fasi potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.

    • FASE 4

    Vendita libera: dal 30 luglio ore 15.00

    Fase di vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • L'APP MYTICKETS

    Il Milan ha introdotto anche una nuova app di gestione dei titoli di ingresso allo stadio, chiamata MyTickets. L’applicazione consente di consultare il proprio abbonamento, gestire i cambi nominativo, accedere allo stadio e seguire le finestre di vendita riservate per UEFA Europa League e trasferte europee. L’app è disponibile su App Store e Google Play.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL