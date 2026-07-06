Abbonamenti Milan 26/27, prezzi e fasi di vendita: come e dove acquistarli, le formule Classic e Plus

Prelazione conferma posto: dal 7 luglio ore 10.00 al 19 luglio ore 23.59
L’abbonato 2025/26 potrà confermare il proprio posto scegliendo tra le due tipologie di prodotti Classic e Plus.
Cambio posto 1: dal 21 luglio ore 17.00 al 23 luglio ore 10.00
Gli abbonati 2025/26 nei posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 impattati dai lavori di ristrutturazione e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) potranno confermare il proprio posto se disponibile oppure sceglierne uno alternativo.
Cambio posto 2: dal 24 luglio ore 15.00 al 27 luglio ore 23.59
L'abbonato 2025/26 che non ha rinnovato nelle precedenti fasi potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.
Vendita libera: dal 30 luglio ore 15.00
Fase di vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati.