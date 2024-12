L'incredibile statistica di Rugani: l'Ajax non ha mai subito goal con il difensore italiano in campo

Rugani non ha giocato tantissimo fino ad ora in Olanda, ma quando l'ha fatto l'Ajax è rimasto imbattuto. Il dato che esalta l'ex Juve.

Come era nella Juventus, Daniele Rugani si sta dimostrando molto affidabile quando viene chiamato in causa anche nella sua nuova esperienza in Olanda, con la maglia dell'Ajax.

Il difensore italiano non è riuscito a trovare molto spazio nella squadra di Farioli, che lo ha voluto fortemente in estate, ma comunque il suo contributo è riuscito a darlo ugualmente.

E lo dimostra un dato in particolare: con Rugani in campo, i lancieri non hanno subito neanche un goal. Solo coincidenza?