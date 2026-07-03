5 cose su Anan Khalaili, l'esterno israeliano scelto dall'Inter per il dopo Dumfries

Avendo un padre, Majdi, che giocava come portiere professionista e che successivamente è diventato allenatore delle giovanili, Anan ha iniziato la sua carriera al Beitar Haifa nello stesso ruolo del papà.

Quando nel 2014 è passato al settore giovanile del Maccabi Haifa, l'allenatore dell'epoca, Beni Hershkovitz, notò subito che il bambino aveva riflessi felini ma anche una struttura fisica e una progressione pazzesche. "È arrivato da me quando era ancora molto piccolo, si è presentato al suo primo allenamento con i guanti da portiere - ha raccontato Hershkowitz a "One" - Dopo tre allenamenti, abbiamo notato le sue capacità, la sua velocità, aveva già un vantaggio fisico. Abbiamo fatto ogni tipo di competizione e lui è arrivato primo in tutte. Gli ho consigliato di passare a giocare davanti". La mossa che gli ha cambiato la vita.

Anche il fratello minore di Anan, Iyad (classe 2006), è un attaccante di grande prospettiva, in forza al Maccabi Haifa e già nel giro della Nazionale Under 21 israeliana.