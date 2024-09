Sénégal - Burkina-Faso : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Sénégal d’Aliou Cissé a un match compliqué à livrer ce vendredi soir contre le Burkina-Faso.

Champion d’Afrique en 2022, le Sénégal est depuis quelque peu redescendu de son nuage. Les Lions de l’Atlas ont certes atteint les 8es de finale de la Coupe du Monde au Qatar, mais ils se sont loupés durant la CAN (éliminés dès les 8es). C’est dans ce contexte, et après avoir aussi perdu des points à domicile en qualifications du Mondial (contre la RD Congo), que Sadio Mané vont défier le Burkina-Faso ce vendredi.

67e au classement FIFA, le Burkina Faso n’est pas vraiment un foudre de guerre. Néanmoins, cette sélection a les moyens de poser des problèmes aux Lions de la Téranga, comme ils l’ont par exemple fait à l’Algérie durant la dernière Coupe d’Afrique (2-2).

Le Sénégal veut bien démarrer

Les Etalons n’ont plus battu les Sénégalais depuis octobre 2006 (3 nuls et 2 défaites) et ils n’ont plus fait à l’extérieur depuis 23 ans. Mais, toutes les séries sont faites pour s’achever. Bertrand Traoré et ses coéquipiers croient donc en leurs chances de créer la surprise à Diamniadio.

Evidemment, les Sénégalais ne l’entendent pas de cette oreille. Ils ont pour objectif de bien démarrer leur parcours qualificatif. Cela passe par le plein de points à domicile. Sadio Mané, leur star, sera motivée pour bien faire. D’autant plus qu’il ne connait pas une situation très reluisante au sein de son club d’Al Nassr en ce moment.

Getty Images

Le vainqueur de cette confrontation, si vainqueur il y a, rejoindre le Burundi en tête du groupe. Cette sélection a créé la surprise jeudi en prenant le meilleur sur le Malawi à l’extérieur (3-2).

Horaire et lieu du match

1e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Stade Abdoulaye Wade (Diamniadio)

A 21h, heure française

Sénégal – Burkina Faso

Les compos probables de Sénégal - Burkina-Faso

Sénégal : Dieng; F Mendy, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; I Gueye, H Diarra, N Mendy; Diallo, Jackson, Dia

Burkina Faso: Nikiema; Ouedraogo, Tapsoba, Nagalo, Yago; Badolo, Banse, Ki; Ouattara, Traoré, Bandé.

Sur quelle chaine suivre le match Sénégal - Burkina-Faso ?

La rencontre entre le Maroc et le Gabon sera à suivre ce vendredi à partir de 21h sur la chaine BeIN MAX 6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Au niveau local, la diffusion est assurée par RTS1 Sénégal, tandis que Canal+ Sport Afrique 1 propose aussi le match sur ses antennes. Sportdigital Fussball (Allemagne) est aussi concerné.