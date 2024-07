Portugal - Slovénie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Portugal et la Slovénie seront aux prises lundi en 8es de finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

L’Euro 2024 continue de battre son plein en Allemagne et en est déjà à la phase à élimination directe. Les 8es de finale de la compétition ont démarré samedi et ne manquent pas d’offrir des surprises avec l’élimination de l’Italie face à la Suisse. Lundi, ce sera au tour du Portugal d’essayer de poursuivre sa marche vers le titre face à la Slovénie. Mais comme d’habitude depuis le début du tournoi, ce match non plus n’est pas à l’abri d’une nouvelle sensation.

Le Portugal face un piège de la Slovénie

Le Portugal est l’un des favoris à donner satisfaction depuis le début de l’Euro. Le premier tour de la Seleção a seulement été entachée par la défaite contre la Géorgie lors du dernier match de poule (0-2). Avant cela, les hommes de Roberto Martinez avaient battu la Tchéquie (2-1) et la Turquie (0-3). Une efficacité que devront retrouver Cristiano Ronaldo, toujours muet dans la compétition, et ses coéquipiers face à la Slovénie. Pour ce qui pourrait être le dernier Euro du quintuple Ballon d’Or, le Portugal veut se donner une nouvelle chance de filer vers le titre et offrir de beaux adieux à CR7.

C’est la seconde participation de la Slovénie à une phase finale de l’Euro. Cette fois-ci, les Slovènes ont réussi à se hisser en 8es de finale pour la première fois de son histoire. Une qualification acquise après trois matchs nuls respectivement contre le Danemark (1-1), la Serbie (1-1) et l’Angleterre (0-0). Face au Portugal, la sélection du Triglav va essayer de créer une nouvelle sensation dans cet Euro qui n’en manque depuis son entame, le 14 juin dernier.

Horaire et lieu du match

Portugal – Slovénie

8es de finale – Euro 2024

Lieu : Frankfurt Arena

A 21h française

Les compos probables du match Portugal - Slovénie

Portugal : Diogo Costa – Dalot, Pepe, Dias – Cancelo, Cancelo, Vitinha, Fernandes – Silva, Ronaldo, Leao

Slovénie : Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanovic, Cerin, Gorenc-Stankovic, Mlakar – Sporar, Sesko

Sur quelle chaîne suivre le match Portugal - Slovénie ?

La rencontre entre le Portugal et la Slovénie sera à suivre ce lundi 1er juillet 2024 à partir de 21h sur M6 et BeIN Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.