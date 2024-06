Ouganda - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Battue contre toute attente par la Guinée jeudi dernier, l’Algérie est dans l’obligation de se ressaisir face à l’Ouganda.

L’Algérie de Vladimir Petkovic est dos au mur. Pour son premier match officiel à la tête des Verts, le technicien suisse a connu une défaite humiliante contre la Guinée jeudi dernier (1-2). Ce revers n’est pas vraiment fatal car le Fennecs gardent la tête de leur poule mais ils ont tout intérêt à rebondir ce lundi en Ouganda pour ne pas se retrouver dans une situation inquiétante.

L’Algérie en quête de rachat

Sachant que la prochaine journée des éliminatoires n’est prévue qu’en mars 2025, Mandi et ses coéquipiers seront aussi bien inspirés de l’emporter à Kampala pour s’éviter plusieurs mois de crise. Un succès et l’accroc face au Sily National sera effacé à défaut d’être oublié.

L’Algérie avait remporté son dernier match à l’extérieur face à l’Ouganda, grâce notamment à un doublé de Mohamed Amoura. Mais le match s’est joué sur terrain neutre (au Cameroun). Ce lundi, ça sera donc une toute autre paire de manches pour les Verts.

L’Algérie n’abordera pas ce match en étant au complet. En plus des absences de Mahrez, de Slimani et de Belaili, non retenus pour ce rassemblement, ils vont aussi composer sans Yacine Brahimi. L’ex-joueur de Rennes souffrirait d’une blessure, tandis que certains affirment qu’il paie surtout sa performance et son comportement de jeudi dernier.

Bennacer dans le retour dans le onze des Verts ?

Toujours est-il que les doubles champions d’Afrique n’ont pas le droit à l’erreur lors de cette quatrième rencontre des éliminatoires. Petkovic pourrait redonner sa chance à certains joueurs qu’il avait écartés lors de la dernière sortie, tel que le Milanais Ismaël Bennacer ou le Romain Houssem Aouar.

Horaire et lieu du match

Lundi 10 Juin 2024

4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique

Ouganda - Algérie

Nelson Mandela National Stadium (Kampala)

A 18h, heure française

Les compos probables d’Ouganda – Algérie

Ouganda : Watenga; Bwomono, Lwaliwa, Muleme, Capradossi; Okello, Semakula, Ssekiganda, Mukwala; Mutyaba, Bayo

Algérie : Zeghba ; Mandi, Tougai, Atal, Ait Nouri ; Bentaleb, Bennacer – Aouar, Amoura, Benzia ; Bounedjah.

Sur quelle chaine suivre le match Ouganda - Algérie ?

Le match entre l’Ouganda et l’Algérie n’est diffusée sur aucune chaine française. Il existe cependant d’autres solutions pour pouvoir le regarder, que ça soit à travers une retransmission classique ou en streaming.

Vous pouvez profiter du match en ligne sur L’Equipe Live via l’app L’Equipe en streaming ou la plateforme Molotov. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, les chaines nationales algériennes TV6 et Programme National proposeront aussi la rencontre. Elles seront accessibles via les différents serveurs IPTV.