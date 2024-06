Bénin - Nigeria : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Bénin et le Nigeria s’affrontent lundi en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les dernières infos ici.

Si l’Europe et l’Amérique du Sud préparent respectivement l’Euro et la Copa América, l’Afrique quant à elle, est concernée par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les qualifications sont d’ailleurs à la quatrième journée depuis ce weekend. Lundi, le Bénin et le Nigeria seront aux prises à cette occasion pour tenter de décrocher de nouveaux points dans le groupe C.

Le Nigeria veut lancer enfin sa campagne face au Bénin

Tombeur du Rwanda jeudi dernier (1-0), le Bénin est en confiance avant d’affronter son grand voisin de l’Est, le Nigeria. C’est d’ailleurs la première victoire des Guépards dans ces éliminatoires du mondial après trois journées (un nul et une défaite). Les hommes de Gernot Rohr souhaitent donc poursuivre sur cette lancée en s’imposant face à leur bête noire. Troisième du Groupe C, le Bénin (4pts) veut profiter de cette occasion pour se donner plus de chance de créer la surprise dans cette poule composée notamment du Nigeria et de l’Afrique du Sud.

De son côté, le Nigeria réalise une campagne mitigée. Vice-champions d’Afrique en titre, les Super Eagles ne font toujours pas honneur à leur rang dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec trois points au compteur en autant de journées, les hommes de Georges Finidi pointent à la 5e place du Groupe C. Toujours sans victoire dans cette campagne (trois matchs nuls), le Nigeria compte débloquer enfin son compteur de succès face au Bénin, qui ne risque pas de faire de cadeau aux Super Eagles.

Horaire et lieu du match

Bénin – Nigeria

Eliminatoires Mondial 2026 – Groupe C

Lieu : Stade Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

A 18h française

Les compos probables du match Bénin – Nigeria

Bénin : Allagbé – Moumini, Houtondji, Tijani, Kiki – Dokou, D’Almeida, Imourane, Olaitan – Aiyegun, Mounié

Nigeria : Nwabali – Tanimu, Ajayi, Bassey, Osayi-Samuel – Iwobi, Ndidi, Onyeka – Lookman, Boniface, Chukwueze

Sur quelle chaîne suivre le match Bénin - Nigeria ?

Prévue pour ce lundi 10 juin 2024 à partir de 18 heures, la rencontre entre le Bénin et le Nigeria ne sera pas retransmise sur une télévision française. Même L’Equipe Live ne le proposera pas en streaming. Il y a cela dit des solutions pour pouvoir visionner la partie.

Sur FIFA+, ça sera disponible mais pour les résidents hors Afrique et Europe. Pour contrer la restriction géographique, il vous suffit de vous munir d’un VPN. Si vous êtes dans la région MENA (Moyen Orient, Afrique du Nord), c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, la chaine NTA Sports 24 proposera aussi la rencontre au niveau local. De même que Sport TV 6 de Portugal. Elles sont accessibles via les différents serveurs IPTV.