Comment regarder Francis Ngannou contre Renan Ferreira : Date, heure, pey-per-view et plus d'informations

Tout ce que vous devez savoir sur le combat imminent de la PFL entre Francis Ngannou et Renan Ferreira.

L'ancien roi de l'UFC Francis Ngannou revient dans sa cage bien-aimée le samedi 19 octobre, après une incursion de deux combats dans le ring de boxe. Le guerrier de 37 ans s'affronte avec un autre géant du MMA, le Brésilien Renan Ferreira, au Mayadeen de Riyad, avec la toute nouvelle ceinture du Championnat Superfight poids lourds de la PFL en jeu. Cela a justement été qualifié de 'Bataille des Géants'.

Loin de voir son profil diminué en quittant l'UFC, le redoutable Camerounais a fait la une des journaux du monde entier suite à deux énormes combats de boxe à Riyad contre Tyson Fury (octobre 2023) et Anthony Joshua (mai 2024). Bien qu'il ait été mis KO par AJ au deuxième round, Ngannou a réussi à tenir Tyson Fury jusqu'au bout et a failli ravir la couronne du Roi Gitan.

Ngannou peut être président et propriétaire d'actions dans PFL Afrique, mais il ne peut pas se permettre de prendre son premier adversaire en MMA depuis près de trois ans trop à la légère. Renan Ferreira, connu sous le nom de ‘Problema’, est actuellement sur une série de quatre victoires consécutives remontant à juin 2023. Toutes ces victoires se sont faites par KO ou TKO, dont trois dans le premier round. Lors de cette série de victoires, Ferreira a remporté la ceinture des poids lourds PFL 2023 en battant Denis Goltsov à Washington, DC, en novembre dernier. Suite à cela, ‘Problema’ a enregistré sa victoire la plus rapide à ce jour, arrêtant la star de Bellator, Ryan Bader, après seulement 21 secondes à Riyad en février dernier, lors de sa dernière apparition en cage. Préparez-vous à vous préparer à l'impact alors que deux des frappeurs les plus féroces de la planète s'affrontent.

L'événement co-principal voit la légendaire Cris Cyborg faire ses débuts en PFL contre la Brésilienne et première championne PFL dans deux divisions, Larissa Pacheco, avec le titre inaugural du Superfight Championship féminin des poids plume en jeu.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations dont vous avez besoin avant le choc du Superfight Championship des poids lourds PFL : Ngannou vs Ferreira, y compris comment regarder 'Battle Of The Giants', les horaires de début et la carte complète des combats.

Quand aura lieu Ngannou vs Ferreira ?

Date : Samedi 19 octobre Heure de début des préliminaires PFL : L'émission DAZN PPV devrait commencer à 19h30 FR Entrées dans la cage de l'événement principal (environ) : DAZN PPV 00h00 FR

La bataille des géants PFL : Ngannou contre Ferreira se déroulera le samedi 19 octobre, au Mayadeen à Riyadh, en Arabie Saoudite. Cette arène emblématique est l'une des plus grandes installations événementielles de la région. C'est un lieu culturel monumental qui accueille des événements nationaux et internationaux importants au cœur de la ville historique de Diriyah dans la région de Riyadh.

Comment regarder Francis Ngannou contre Renan Ferreira

Pour les fans de MMA qui souhaitent suivre ce combat entre les deux hommes, il faudra passer par un abonnement à DAZN. En ce moment, la plateforme de streaming propose son abonnement gratuitement aux nouveaux utilisateurs, pendant 7 jours. Après cette période, vous pourrez passer sur l’une des deux offres DAZN avec l’offre « Unlimited » disponible dès 19,99 euros au lieu de 29,99 euros par mois ou l’offre « Unlimited + » accessible dès 29,99 euros au lieu de 49,99 euros par mois, valable jusqu'au 27 octobre.

Sachez que pour suivre la bataille des géants entre les deux hommes, il faudra aussi acheter un pay-per-view, commercialisé à 19,99 euros qui vous donne ensuite accès à 7 jours d'abonnement gratuit.

Regardez Ngannou contre Ferreira de n'importe où avec un VPN

Si le PPV Ngannou contre Ferreira n'est pas disponible en direct dans votre région ou si vous voyagez, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action d'où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés de n'importe où.

Carte de combat Ngannou vs Ferreira

Carte principale

Catégorie de poids Combat Titre de superfight poids lourds Francis Ngannou vs Renan Ferreira Titre de superfight poids plume féminin Cris Cyborg vs Larissa Pacheco Titre mondial poids moyen Bellator Johnny Eblen vs Fabian Edwards Poid plume Husein Kadimagomaev vs Zafar Mohsen Poid léger A.J. McKee vs Paul Hughes

Statistiques MMA de Francis Ngannou

Âge : 37

Taille : 1,93 m

Portée : 2,11 m

Total des combats : 20

Palmarès : 17-3 (12 KOs)

Statistiques MMA de Renan Ferreira

Âge : 34

Taille : 2,03 m

Portée : 2,16 m

Total des combats : 19

Palmarès : 13-3 (3 NC) (11 KOs)