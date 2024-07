Vraiment obscène ? Une légende défend Bellingham

Jude Bellingham a été défendu par Alan Shearer, après son geste contre la Slovaquie, l'ancien attaquant ayant dit à l'UEFA de lui lâcher les baskets.

La dernière sortie de Bellingham en équipe d'Angleterre a fait l'objet à la fois d'éloges et de controverses. Le coup de tête spectaculaire du jeune milieu de terrain dans le temps additionnel a permis à l'Angleterre d'entretenir ses espoirs pour l'Euro 2024, mais les célébrations qui ont suivi ont suscité la controverse.

Au milieu de sa célébration exubérante, il a été filmé en train de faire un geste indécent. Des spéculations sont apparues selon lesquelles le geste était dirigé vers le banc slovaque et le personnel d'encadrement, ce qui a soulevé la possibilité d'une action disciplinaire. L'UEFA a rapidement ouvert une enquête sur l'incident, qui a donné lieu à des discussions sur une éventuelle suspension de la star de 21 ans.

Malgré le tollé, la Slovaquie n'a pas déposé de plainte officielle. Bellingham s'est rendu sur les réseaux sociaux pour préciser que son geste faisait partie d'une "blague interne", destinée à ses amis et non à l'équipe adverse. Son explication visait à désamorcer la situation et à clarifier ses intentions.