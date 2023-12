Une icône du PSG détruit Kylian Mbappé

Un ancien joueur du PSG a chargé Kylian Mbappé à quelques heures du match contre Le Havre.

Kylian Mbappé continue de subir les conséquences de ses propos après PSG – Newcastle. Cette fois-ci, l’attaquant parisien a été égratigné par une légende du club en la personne d’Eric Rabesandratana. L’ancien défenseur du PSG (1997-2001) est revenu sur le manque d’implication dans le jeu de Mbappé.

Luis Enrique l’avait prédit…

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé était tancé pour son manque d’implication par Luis Enrique après avoir planté un triplé contre Reims. « Je ne suis pas vraiment content de lui aujourd’hui. Sur les buts qu’il marque, je n’ai rien à dire. Mais il peut être meilleur sur certaines choses. Je le lui dirai. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais on a besoin qu’il en fasse plus. Peut-être que je me trompe », lançait l’entraineur du PSG après la rencontre. Kylian Mbappé a depuis été défendu par plusieurs personnalités du football dont le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps. Mais Eric Rabesandratana, donne raison à l’entraineur espagnol.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Eric Rabesandratana foudroie Kylian Mbappé

Le constat vient cette fois-ci d’un ancien joueur du PSG qui a suivi la prestation du Français contre Newcastle en Ligue des Champions, mercredi. Et à en croire Eric Rabesandratana, Kylian Mbappé n’a pas été d’une grande aide pour son équipe. « Il est très, très loin de ce qu’il doit proposer. C’est l’homme fort de cette équipe du Paris-SG et il n’a pas ce statut aujourd’hui en Ligue des champions. Il est quand même décisif avec son penalty : il faut le marquer, ce n’est pas anodin. Mais il doit être beaucoup plus présent et influent sur le jeu qu’il ne l’a été jusqu’à présent dans cette compétition », a lâché l’ancien joueur du PSG au micro de L’Equipe.