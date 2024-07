Un "égoïsme scandaleux" ! Cristiano Ronaldo massacré par une légende

Cristiano Ronaldo a été critiqué pour son "égoïsme scandaleux" lors de l'Euro 2024, l'attaquant portugais aurait "laissé tomber son équipe".

L'ancien milieu de terrain de Liverpool et de l'Allemagne, Dietmar Hamann, a qualifié Cristiano Ronaldo d'"égoïste" et a exhorté les jeunes à ne pas suivre le Portugais.

La star d'Al-Nassr a connu une sortie cauchemardesque lors de l'Euro 2024 qui vient de s'achever. En effet, pour la première fois de sa carrière, le légendaire attaquant n'a pas marqué le moindre but dans une compétition majeure. Le Portugal a été éliminé du tournoi en quart de finale après avoir été battu aux tirs au but par la France.

L'ancien joueur de Chelsea, Joao Felix, a manqué son tir au but lors de la séance de tirs au but, ce qui a conduit à l'élimination de la Selecao de la compétition. Felix avait le cœur brisé après le coup de sifflet final, mais Ronaldo, au lieu de consoler l'attaquant, est sorti du tunnel.

Le geste du joueur de 39 ans n'a pas été apprécié par Hamann, qui a reproché au capitaine portugais d'être "égoïste". Sur RTE, l'Allemand a déclaré : "Tout le monde est allé vers Joao Felix, mais il ne s'est pas donné la peine, il est allé dans le tunnel. Je pense que Felix avait besoin d'un bras autour de l'épaule de la part de son capitaine, mais au lieu de cela, il est allé dans le tunnel. Je ne comprends pas comment - il joue au football depuis 22 ans - il ne comprend pas la dynamique de l'équipe.

"Je pense que la façon dont il s'est comporté tout au long de la compétition - en jouant le dernier match contre la Géorgie alors qu'elle avait déjà remporté le groupe et en jouant le plus grand nombre de minutes parmi tous les joueurs de champ alors qu'il n'était plus en état de le faire - est l'un des actes d'égoïsme les plus scandaleux qu'il m'ait été donné de voir dans un match d'équipe.

Il a ajouté : "Il est suivi par des centaines de millions de personnes et beaucoup d'enfants l'admirent. Je veux juste dire à ces enfants que si vous vous comportez comme cela dans la société, au travail ou dans un jeu d'équipe, vous ne réussirez pas. Vous aurez des problèmes. Cela montre qu'il a joué un jeu individuel dans un sport d'équipe au cours des 20 dernières années. Cela montre à quel point il est bon, mais il n'a pu le faire que parce qu'il était le meilleur.

"Il est en passe de devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps, mais quand je regarde son comportement tout au long du tournoi, je pense qu'il a laissé tomber son équipe. C'était tout simplement pathétique.

L'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid passe actuellement des vacances en famille après sa déception en Allemagne. Il devrait retourner en Arabie saoudite dans le courant du mois et rejoindre Al-Nassr pour la pré-saison.