Tunisie - Namibie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Auteur d’un sans-faute jusqu’ici en qualifications, la Tunisie tentera d’enchainer ce dimanche face à la Namibie.

La Tunisie fait forte impression en ce début des éliminatoires du Mondial. En trois matches joués, elle a validé trois succès, faisant ainsi un pas conséquent vers sa deuxième participation consécutive au tournoi planétaire. Mais le chemin reste quand même long et un nouveau intéressant se profile dès ce dimanche contre la Namibie.

La Tunisie a une revanche à prendre

Les Aigles de Carthage prennent très au sérieux leur prochain adversaire. D’abord parce qu’il s’agit de leur concurrent le plus sérieux au sein de leur poule, et qui est aussi leur poursuivant direct au classement. Les Namibiens ont pris 7 points sur 9 possibles, ce qui constitue un bilan plutôt flatteur.

L’autre raison pour laquelle Skhiri et ses coéquipiers se méfient de la Namibie, c’est parce qu’ils restent sur un revers face à cette sélection. C’était à l’occasion de la dernière CAN au Cote d’Ivoire. Un revers (0-1) qui leur a été fatal puisqu’ils n’ont pas réussi à rebondir et atteindre les 8es de finale.

Les Tunisiens ont donc une revanche à prendre. Avec leur nouveau sélectionneur Mountasser Louhichi, ils vont donc chercher à signer la passe de quatre. S’ils y parviennent, ils ne seront pas loin d’entrevoir l’Amérique. Seule équipe à avoir dominé la France dans le temps règlementaire lors du dernier Mondial, cette sélection a encore faim d’exploits.

Horaire et lieu du match

Dimanche 9 juin 2024

3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde – Zone Afrique

Stade : Orlando Stadium (Johannesburg)

Namibie - Tunisie

Les compos probables de Namibie - Tunisie

Namibie : Kazapua; Ikeinge, Hambira, Kamberipa, Hanamub; Karuuombe, Petrus; Namib, Kasume, Hotto; Kalula.

Tunisie : Said; Mathlouthi, Meriah, Talbi, Abdi; Romdhane, Skhiri, Ghandri; Rafia, Achouri, Saad

Sur quelle chaine suivre le match Namibie - Tunisie ?

Le match entre la Namibie et la Tunisie n’est diffusé sur aucune chaine française. Il vous sera cependant possible de regarder le match sur L’Equipe Live via l’app L’Equipe en streaming. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, la chaine nationale tunisienne Wataniya proposera aussi la rencontre. De même que DAZN d’Allemagne. Elles sont accessibles via les différents serveurs IPTV.