Sparta Prague - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Sparta Prague vs Brest

Le Sparta Prague et Brest s’affrontent mercredi pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Démarrée mardi, la quatrième journée de la Ligue des Champions va prendre fin ce mercredi. Un nouvel épisode qui se refermera avec de nouvelles affiches intéressantes et prometteuses. Ce mercredi justement, il y aura un duel alléchant à suivre entre le Stade Brestois et le Sparta Prague. Deux équipes aux trajectoires différentes dans cette édition de la coupe aux grandes oreilles.

Le Sparta Prague cherche à se relancer

Habitué des compétitions européennes, le Sparta Prague a bien démarré avec une victoire contre le RB Salzbourg (3-0) avant de dégringoler par la suite. Le club tchèque a d'abord concédé un nul contre Stuttgart (1-1) avant de se faire exploser par Manchester City (5-0). L'enjeu pour le Sparta pour le match contre Brest est donc de renouer avec la victoire et de se relancer dans la compétition. Reste à savoir si le club tchèque sera psychologiquement présent après sa défaite en championnat contre Ostrava, il y a quatre jours.

Brest veut poursuivre sa belle campagne

A l'instar de Lille et de Monaco, Brest fait partie des sensations françaises de cette édition de Ligue des Champions. Après trois journées, le club breton reste toujours invaincu avec un bilan probant de deux victoires et un nul. Une dynamique que les hommes d'Eric Roy devront confirmer contre le Sparta Prague, mercredi. En outre, les Pirates ont besoin de gagner afin de reprendre confiance après la défaite contre Nice en Ligue 1, samedi (0-1).

Horaire et lieu du match

Sparta Prague - Brest

4e journée de Ligue des Champions

Lieu : epet Arena

A 21h française

Les compos probables du match Sparta Prague - Brest

Sparta Prague : Vindahl – Vitik, Panak, Sorensen – Wiesner, Kairinen, Laci, Rynes – Pavelka, Sadilek – Olatunji

Brest : Bizot – Haidara, Chardonnet, Coulibaly, Lala – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Balde, Ajorque, Del Castillo

Sur quelle chaîne suivre le match Sparta Prague - Brest ?

La rencontre entre le Sparta Prague et le Stade Brestois sera à suivre ce mercredi 06 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.