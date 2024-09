L'ancien chef d'Etat s'en est pris au joueur du real Madrid concernant son départ au Real Madrid.

Dans les pages du Parisien, Nicolas Sarkozy a tonné sond ésarroi sur le départ de Kylian Mbappé du PSG. L'ancien président de la République comprend le choix du capitaine de l'équipe de France même s'il émet quelques bémols.

L'art et la manière

"Kylian a donné sept ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation: on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix", a simplement répondu l'ancien chef de l'État, grand fan de Paris devant l'Eternel.

Pour rappel, un conflit financier d'envergure oppose le joueur à son ancien club. Le natif de Bondy avait saisi la commission juridique de la LFP pour demander au PSG de lui payer les 55 millions d'euros qu'il réclame après avoir passé un accord avec le club à l'été 2023. Pour l'heure, les dirigeants du PSG refusent, arguant que le clan Mbappé s'était engagé à renoncer à cette belle somme en cas de départ libre. Ce qui s'est finalement produit.